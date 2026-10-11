رئيس صربيا: التفاهم الروسي الأمريكي بشأن الديزل يكسر حلقة العقوبات

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن التفاهمات الروسية الأمريكية بشأن إمدادات الديزل تمثل خطوة مهمة لكسر حلقة العقوبات المفروضة على موسكو، وتمهد لتحولات استراتيجية على الساحة الدولية.

وقال فوتشيتش، في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق «تيك توك»، إن الاتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يُحدث تغييرات كبيرة في المشهد الدولي، مشيرًا إلى أن أهمية التفاهم تتجاوز كميات الوقود المتفق على توريدها، لتشمل أبعادًا سياسية واستراتيجية أوسع.

وأضاف أن الخطوة الأمريكية تعكس تحولًا لافتًا في التعامل مع العقوبات المفروضة على روسيا، معتبرًا أن دلالاتها السياسية والاستراتيجية تفوق أهمية إمدادات الديزل ذاتها.

كان بوتين وترامب قد أجريا اتصالًا هاتفيًا في 9 أكتوبر، بحثا خلاله عددًا من الملفات، من بينها إمدادات المنتجات النفطية، حيث أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط ومشتقاته إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.

في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستبدأ تخفيف القيود المفروضة على صادرات الديزل قبل الموعد المحدد سابقًا، موضحًا أن روسيا تستعد لتوريد 300 ألف طن خلال أكتوبر، و500 ألف طن في نوفمبر، ومليون طن في ديسمبر، مع إمكانية زيادة الإمدادات لاحقًا إلى 3 ملايين طن شهريًا.

من جانبها، قررت الإدارة الأمريكية استثناء صادرات الديزل الروسي المتجهة إلى الأسواق العالمية من العقوبات الأمريكية حتى 7 أبريل 2027.