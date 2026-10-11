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مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مجدي سلامة

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وريان شرقي في الدقائق 65، 68، 78.

وشهدت الدقيقة 62، حصول رايان جرافنبرخ، لاعب ليفربول على بطاقة حمراء.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أراوخو - جاكيه - فان دايك - كيركيز 

خط الوسط: جرافنبيرخ - فيرتز - ماك اليستر 

خط الهجوم: مونيوز - كوماس - باركولا  

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: نونيز - دياز - جيهي - أورايلي 

خط الوسط: انزو - اندرسون - شرقي 

خط الهجوم: سيمنيو - هالاند – نداي

وبهذه النتيجة، يواصل فريق مانشستر سيتي صدارته للبريميرليج برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

مانشستر سيتي ليفربول الإنجليزي

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