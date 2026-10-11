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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل رفع كفاءة شبكة الطرق وترميم الحفر والمطبات

اعمال الرصف بالعامرية
اعمال الرصف بالعامرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة أعمال رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حالتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة وترميم الحفر والمطبات وإصلاح الأرصفة، وذلك بعدد من الشوارع والطرق بمختلف أحياء الإسكندرية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

وخلال الأيام الماضية، نفذت مديرية الطرق والنقل عددًا من الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع، إلى جانب تركيب الإنترلوك وترميم الأرصفة والحفر، وذلك على النحو التالي:

🔹 حي العامرية أول:

▪️ رصف شارع الحفناوي.

🔹 حي شرق:

▪️ رصف شارع بوباستس كليوباترا.

▪️ رصف شارع عبد المنعم الدليل بمنطقة لوران.

▪️ رصف شارع مدحت سيف اليزل من شارع طيبة حتى شارع بورسعيد.

▪️ رصف شارع خضر التوني بكليوباترا.

▪️ رصف شارع العزيز البديع.

▪️ رصف طريق الحرية بمنطقة رشدي.

▪️ ترميم الحفر بكوبري الناموس.

🔹 حي العجمي:

▪️ تركيب الإنترلوك بشارع عمار بن ياسر.

▪️ ترميم الحفر بطريق الإسكندرية – مطروح.

🔹 حي وسط:

▪️ رفع كفاءة شارع سوتر.

🔹 حي الجمرك:

▪️ ترميم الأرصفة بشارع الفرهدة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، من خلال المتابعة الدورية لحالة الشوارع والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، بما يحقق سهولة التنقل ويحافظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

الإسكندرية رصف مطبات طرق حفر ترميم

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