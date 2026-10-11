مصر والسعودية وباكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة

أدانت دول المجموعة الرباعية (جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا) بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكدت المجموعة مجدداً - فى بيان لها اليوم الأحد- أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً صارخاً على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيداً خطيراً لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة.

وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات، وردع مصادر التهديد، ومنع تكرارها، دفاعاً عن أمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، وحمايةً لسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحملت المجموعة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وطالبت بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات.