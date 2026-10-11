مانشستر سيتي يستغل النقص العددي ويضرب ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على حساب مضيفه ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل مانشستر سيتي انتصاراته للقاء السادس على التوالي في البريميرليج، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومعززا تواجده في صدارة جدول الترتيب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 18 نقطة من 6 مباريات، منفردا بصدارة جدول المسابقة، فيما توقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وتأثر ليفربول بالنقص العددي في صفوفه، بعد الطرد الذي تعرض له لاعب خط الوسط الهولندي رايان جرافنبيرخ في الدقيقة 62، لتأتي ثلاثية مان سيتي بعد هذا الطرد.

سجل أهداف الضيوف كل من الهداف النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 65، والبلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 65، والفرنسي ريان شرقي في الدقيقة 78.

ومنذ انطلاق الموسم، تغلب مانشستر سيتي على كل من بورنموث وكريستال بالاس وكوفينتري سيتي ومانشستر يونايتد وسندرلاند وليفربول.

أما ليفربول، فتلقى اليوم الخسارة الأولى له هذ الموسم، مقابل الفوز في مباراتين فقط على فريقي إبسويتش تاون وبورنموث، والتعادل ثلاث مرات مع نيوكاسل ونوتنجهام وفولهام.