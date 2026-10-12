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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لموقعة جالطة سراي في دوري الأبطال

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة جالطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، والتي شهدت استمرار وجود المهاجم المصري حمزة عبد الكريم.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على جالطة سراي غدًا الثلاثاء، وسط رغبة في مواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على سلسلة انتصاراته منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحافظ حمزة عبد الكريم على مكانه ضمن قائمة برشلونة، بعدما أصبح حاضرًا بصورة منتظمة مع الفريق الأول منذ انطلاق الموسم، ليحصل على فرصة جديدة لإثبات قدراته بقميص البلوجرانا.

وكان المهاجم المصري قد شارك بديلًا في مواجهة برشلونة الأخيرة أمام خيتافي، التي أُقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

في المقابل، يستمر غياب البرازيلي رافينيا عن قائمة الفريق للمباراة الثانية تواليًا، بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة، ليغيب عن المواجهة الأوروبية المرتقبة.

قائمة برشلونة لمواجهة جالطة سراي

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جول كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، جافي، داني أولمو، فيرمين لوبيز، مارك بيرنال، رودري، بريان فاريناس.

خط الهجوم: لامين يامال، كريم أديمي، أنتوني جوردون، جابرييل جيسوس، حمزة عبد الكريم.

حمزة عبدالكريم حمزة عبد الكريم برشلونة قائمة برشلونة جالطة سراي

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