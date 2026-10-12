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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: حرية الإعلام في لبنان مصانة بالدستور والقانون

الرئيس اللبناني:
الرئيس اللبناني:
أ ش أ


 أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن حرية الإعلام في لبنان مصانة بالدستور والقانون، مشدداً على ضرورة عدم استغلال هذه الحرية للابتزاز أو تضليل الرأي العام، ولفت إلى أهمية صدور قانون الإعلام الجديد بعد سنوات من الانتظار.
جاء ذلك خلال استقبال عون الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجيه، ورئيسة اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان إلسي مفرج، حيث اطلع منه على نشاطات الاتحاد الدولي الذي يمثل 600 ألف صحفي في 140 دولة حول العالم.
ورحب الرئيس عون ببيلانجيه، شاكراً له زيارته، ومؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام اللبناني في تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عموماً، والجنوب خصوصاًوالتي تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية.
من جانبه، أعرب بيلانجيه عن تضامن الاتحاد الدولي للصحفيين مع الصحفيين اللبنانيين، مديناً الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرضوا لها خلال الحرب في الجنوب، والتي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية، بما فيها القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وحرية الإعلاميين وسلامتهم.
كما رحب بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان، منوهاً بالجهود التي يبذلها الصحفيون اللبنانيون في إطار المهام التي يؤدونه

الجمهورية اللبنانية الدستور والقانون الحرية الرأي العام

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