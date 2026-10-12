مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار (76.78) نقطة، ليصل إلى مستوى (10283.96) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (195) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (57) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (205) شركات.

وكانت أسهم شركات حديد وطني، وفيبكو، ومدينة المعرفة، والدوائية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، والعربية، وبوان، ولومي، والمسار الشامل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.77%) و(4.76%).

فيما كانت أسهم شركات حديد وطني، ودرب السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، ورسن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (248.52) نقطة، ليصل إلى مستوى (21949.88) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24.2) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3.7) ملايين سهم.