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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليل يدرس اللجوء إلى القضاء بعد إصابة تياجو سانتوس بقطع في الرباط الصليبي وتمزق في الغضروف الهلالي

تياجو سانتوس
تياجو سانتوس

أعلن نادي ليل الفرنسي غضبه الشديد عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مدافعه البرتغالي تياجو سانتوس خلال الفوز على لوهافر بنتيجة 1-0، مطالبًا بتفسيرات بشأن التدخل الذي أجبر اللاعب على مغادرة الملعب على نقالة، مع دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.

وتعرض سانتوس، البالغ من العمر 24 عامًا، لقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مصحوبًا بإصابة في الغضروف الهلالي، وهي إصابة يُتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر، في ضربة قوية لفريق ليل.

واضطر المدافع البرتغالي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 17 من مباراة الفريقين، التي أُقيمت السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد تدخل من الخلف من أحد لاعبي لوهافر. ووصف ليل هذا التدخل بأنه خطير وغير منضبط، معتبرًا أنه كان يستوجب الطرد المباشر.

وفي بيان رسمي، أعرب النادي الفرنسي عن استيائه من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق اللاعب، رغم أن الواقعة رصدتها عدة كاميرات وأُعيدت مشاهدتها من خلال اللقطات البطيئة.

وقال ليل: «إن الظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة، إلى جانب غياب أي عقوبة، تثير تساؤلات جدية لدى النادي».

كما أشار النادي إلى تدخل قوي آخر من اللاعب نفسه في حق ديلان باكوا بعد بضع دقائق، مؤكدًا أن هذا التدخل لم يُعاقَب عليه هو الآخر.

وقرر ليل إحالة القضية إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة كرة القدم الاحترافية الفرنسية، مطالبًا بتوضيحات بشأن تقييم الحكم للتدخل، والإجراءات التي اتخذها حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الواقعة.

وطالب النادي أيضًا رئيس رابطة كرة القدم الاحترافية الفرنسية بإحالة القضية إلى لجنة الانضباط، فيما يدرس الخيارات القانونية المتاحة أمامه للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وقال ليل: «إن الأضرار الرياضية والمالية التي لحقت بالنادي كبيرة للغاية»، مضيفًا أنه لم يتلقَّ أي توضيحات مفصلة بشأن الواقعة حتى وقت صدور البيان.

وشدد النادي على أن أولويته الفورية تتمثل في دعم سانتوس خلال فترة التعافي، سواء على المستوى الطبي أو النفسي.

وتكتسب الإصابة صعوبة إضافية بالنسبة إلى سانتوس، الذي سبق أن تعرض لانتكاسة مماثلة في عام 2024. ويتعين عليه الآن خوض فترة جديدة وطويلة من التأهيل قبل العودة إلى المنافسات.

وأكد ليل التزامه بمساندة المدافع البرتغالي طوال فترة تعافيه، وكذلك في أي إجراءات قد يختار اتخاذها للدفاع عن حقوقه.

كما احتفظ النادي بحقه في اللجوء إلى القضاء، على خلفية ما يعتبره إخلالًا بواجب حماية السلامة الجسدية للاعب وبمبدأ تكافؤ الفرص الرياضية.


 

نادي ليل الفرنسي تياجو سانتوس لوهافر

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