رسميًا.. خيتافي يعلن ضم داني كارفاخال حتى 2027

أعلن نادي خيتافي الإسباني تعاقده رسميًا مع داني كارفاخال، الظهير الأيمن السابق لريال مدريد، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، في صفقة جاءت بعد تجاوز العقبات المالية والإدارية التي عطلت المفاوضات.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن كارفاخال يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بجنوب العاصمة مدريد، معولًا على خبراته الكبيرة وقدراته القيادية.

ويمتلك الدولي الإسباني سجلًا حافلًا بالإنجازات، بعدما حقق 29 لقبًا مع الفريق الأول لريال مدريد والمنتخب الإسباني، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، وكأس أمم أوروبا 2024، إلى جانب خوضه 51 مباراة دولية.

وبحسب التقارير، سيحصل كارفاخال على راتب يقل عن مليون يورو حتى نهاية الموسم الحالي، فيما لن يتمكن من المشاركة مع خيتافي في دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب انتهاء مهلة تسجيل اللاعبين.

ومن المنتظر أن يظهر الظهير الإسباني لأول مرة بقميص خيتافي أمام رايو فاليكانو يوم 19 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حال اكتمال جاهزيته وموافقة الجهاز الفني.