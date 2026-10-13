ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74,389 شهيدا

أعلنت الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,389 شهيدا، و175,423 مصابا.

وأضافت الصحة- في بيان، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن 7 شهداء (3 منهم متأثرون بجروحهم+ وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و7 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,498 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,306 إصابات، إضافة إلى 838 شهيدًا جرى انتشالهم.