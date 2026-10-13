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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة الـ24: الدول النامية تدفع 500 مليار دولار إضافية لخدمة ديونها

رئيس المجموعة
رئيس المجموعة
أ ش أ

حذرت مجموعة الـ24 للدول النامية والاقتصادات الناشئة، اليوم /الثلاثاء/ من أن تصاعد أعباء الديون وتكاليف خدمتها يمثلان عائقاً رئيسياً أمام تحقيق نمو شامل وخلق فرص العمل، داعية صندوق النقد والبنك الدوليين إلى توسيع التمويل الميسر للدول الأكثر تعرضاً للمخاطر.

وقال رئيس المجموعة ووزير المالية النيجيري تايو أويديل، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن التقديرات تشير إلى أن الدول النامية تدفع نحو 500 مليار دولار إضافية لخدمة ديونها مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع مستويات الدين، بل تمتد إلى الارتفاع الكبير في تكلفته، في وقت تواجه فيه الحكومات عجزاً مالياً متزايداً وضغوطاً إضافية ناجمة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الغذاء، وزيادة تكاليف الاقتراض.

وأكد أويديل أن هذه التطورات تعرقل تقدم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو التحول الاقتصادي الشامل والقادر على توفير فرص عمل.

ودعت مجموعة الـ24 صندوق النقد والبنك الدوليين إلى توفير تمويل ميسر أكثر سهولة وأقل تكلفة للدول الهشة على المدى القريب، بالتوازي مع جهود تعبئة رأس المال الخاص وضبط الإنفاق العام.

وقالت مديرة أمانة المجموعة إيبو ماشا إن ارتفاع الديون يحد من قدرة الدول على تمويل النمو، إذ تضطر إلى تخصيص جانب كبير من مواردها لخدمة الديون بدلاً من الإنفاق على الاستثمار والتنمية.

وأضافت أن التحسينات الأخيرة في آليات معالجة الديون السيادية قد تساعد الدول على تسوية أزماتها بصورة أسرع، مشيرة إلى أن السنغال باتت قريبة من التوصل إلى حل نهائي مع دائنيها.

وحذرت المجموعة أيضاً من اتساع الفجوة الرقمية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية، مشيرة إلى أن الاقتصادات التي تفتقر إلى بنية تحتية أساسية، لا سيما الكهرباء والقدرات الرقمية، قد تتأخر في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها.

وتأسست مجموعة الـ24 الحكومية الدولية للشؤون النقدية والتنمية (G24) عام 1971 في إطار مجموعة الـ77، بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتمويلية والتنموية، ولا سيما داخل مؤسسات «بريتون وودز»؛ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتضم المجموعة حالياً دولاً نامية واقتصادات ناشئة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومن بينها مصر ونيجيريا والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا، فيما تشارك الصين بصفة "مدعو خاص".


 

مجموعة الـ24 أعباء الديون صندوق النقد

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