البحرين المركزي: تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية بـ 100 مليون دينار

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أعلن بنك البحرين المركزي، اليوم / الثلاثاء / تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرًا تبدأ في 15 أكتوبر الجاري وتنتهي في 14 أكتوبر 2027.

واوضح البنك - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذون بلغ 6.11%، مقارنة بسعر الفائدة 5.69% للإصدار السابق بتاريخ 17 سبتمبر 2026.

وبلغ معدل سعر الخصم 94.178%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 93.877%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100.9%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.