بعد حادث التروسيكل. تعليم الفيوم تنعى تلميذا وتتابع حالة 7 آخرين مصابين

أصدر الدكتور وائل عبدالباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بيانا رسميا تقدم خلاله بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة التلميذ يوسف محمود فتحي محمود، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة نقاليفة الابتدائية بنين التابعة لإدارة سنورس التعليمية، والذي وافته المنية في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة من صباح اليوم، (6:45) إثر حادث انقلاب تروسيكل كان يستقله 8 تلاميذ وسائق التروسيكل، من قرية سمعان صيدناوي وعزبة مبروك إلى قرية نقاليفة أثناء توجههم إلى المدرسة فى الصباح الباكر.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في بيان رسمي : تشير المعلومات الأولية إلى أن التلاميذ كانوا يستقلون تروسيكل، في طريقهم من قرية سمعان إلى قرية نقاليفة، حيث وقع الحادث وأسفر عن وفاة التلميذ يوسف محمود فتحي محمود، فيما جرى نقل 7 تلاميذ إلى مستشفى التأمين الصحي والمستشفي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب الدكتور وائل هراس عن بالغ حزنه وأسفه لهذا الحادث الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد التلميذ الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ على التلاميذ المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد وكيل الوزارة اهتمام مديرية التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.