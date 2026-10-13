لبنان وليبيا يوقعان على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

وقعت الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا، اليوم الثلاثاء، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

ووقع عن الجانب اللبناني حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، كما وقع عن دولة ليبيا وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، فيما وقع باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.

يشار إلى أن المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية يهدف الى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا سادس وسابع دولتين عربيتين توقعان على النظام الأساسي بعد كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسـطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

هـ ج ر