الاتحاد الأوروبي وكوسوفو يبحثان تعزيز التعاون في التعليم والتوظيف والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية

عقد ممثلون عن كوسوفو والمفوضية الأوروبية في بروكسل الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالابتكار ومجتمع المعلومات والسياسة الاجتماعية، في إطار اتفاقية الاستقرار والشراكة بين الجانبين.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من الملفات، شملت التعليم والشباب والسياسات الاجتماعية والتوظيف ومجتمع المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياسات السمعية والبصرية والتراث الثقافي.

وفي مجال التوظيف، دعت المفوضية السلطات في كوسوفو إلى استكمال وإقرار التشريعات المتأخرة المتعلقة بالعمل والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية والصحة والسلامة المهنية، وهي ملفات تمثل أيضًا أولويات للحكومة. كما شددت على ضرورة استكمال إعادة هيكلة وكالة التوظيف وتعزيز قدراتها، بما يمكّنها من تنفيذ تدابير فعالة لدعم سوق العمل والحد من البطالة والخمول الاقتصادي، لا سيما بين النساء في سن العمل.

وحثت المفوضية على توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمفتشية العمل، وتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن حوادث العمل، مشيدة بالجهود التي تبذلها كوسوفو في المرحلة التجريبية من برنامج ضمان الشباب، الذي يستهدف معالجة ارتفاع أعداد الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، وداعية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتطبيق البرنامج بالكامل. كما أكدت أهمية تعزيز قدرات منظمات العمال وأصحاب العمل على التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية بصورة مستقلة.

وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية، أشارت المفوضية إلى التقدم المحرز في إصلاح برامج المساعدات الاجتماعية في كوسوفو، معربة عن تطلعها إلى تنفيذ الإصلاحات بالكامل، بما في ذلك اعتماد قانون المساعدات والمنافع الاجتماعية. كما شددت على ضرورة إجراء الرقابة والتفتيش على الخدمات الاجتماعية بصورة منتظمة وموحدة، وإعطاء الأولوية لتوفير التمويل اللازم لهذه الخدمات من خلال مخصصات محددة في ميزانيات البلديات.

وفي مجال مجتمع المعلومات، رحبت المفوضية بتطبيق خدمة نقل أرقام الهواتف، بما يسهم في الاستخدام الفعال لموارد الترقيم وتعزيز المنافسة العادلة بين مشغلي شبكات الهاتف المحمول في كوسوفو.

ودعت إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية للفترة 2023-2028 والأجندة الرقمية لعام 2023، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والشركات عبر منصة "إي كوسوفو".

كما أكدت المفوضية أهمية تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وخطة العمل المرتبطة بها، ومواءمة التشريعات المحلية بالكامل مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الشبكات والمعلومات، واللائحة الأوروبية المتعلقة بالهوية الإلكترونية وخدمات الثقة، ومدونة الاتصالات الإلكترونية الأوروبية.

وفيما يخص السياسات السمعية والبصرية، اتفق الجانبان على مواصلة العمل لمواءمة التشريعات في كوسوفو مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات الإعلام السمعي البصري والقانون الأوروبي لحرية الإعلام. كذلك دعت المفوضية إلى إيجاد آلية تمويل مستدامة لهيئة البث العام، بما يتماشى مع التشريعات والمعايير الأوروبية.

وعلى صعيد التعليم، أشادت المفوضية بالتقدم المحرز في زيادة الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في التعليم والتدريب المهني، واعتماد منهج دراسي جديد للأطفال من سن صفر إلى ست سنوات. وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمهارات الأساسية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتحول الرقمي في الوثائق الرئيسية للسياسات والتشريعات التعليمية.

كما رحبت بالمشاركة الإيجابية لكوسوفو في برنامج "إيراسموس بلس"، مؤكدة أهمية تعزيز الحوكمة على جميع مستويات التعليم. واستعرضت سلطات كوسوفو الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور في المهارات الأساسية في ضوء نتائج الاختبارات الدولية لبرنامج تقييم الطلاب "بيزا"، وتحسين أداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم، إلى جانب تقديم تحديثات بشأن البرامج التشريعية الرئيسية وملفي الرياضة والشباب.