محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين خلال احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم

أكد محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي لتوفير الأجواء المناسبة لهم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة وتقديم الخدمات اللازمة خلال تلك الفترة .

وذكر بيان أصدرته المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ بميدان الإبراهيمي وعدد من الشوارع بمدينة دسوق، للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال زوار مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك برفقة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، و أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، مدير جهاز النظافة والتجميل.

ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتنظيم أماكن تجمع الباعة بما يضمن سهولة الحركة المرورية وحركة المشاة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري، فضلا عن بتكثيف المرور على مواقع التجمعات والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سلامة المواطنين والزائرين ويحافظ على انضباط الشوارع والميادين خلال الاحتفالات.