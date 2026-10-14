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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس اتحاد السياحة بأوزبكستان : التعاون السياحي مع مصر يتطور بشكل سريع

رئيس اتحاد السياحة بأوزبكستان
رئيس اتحاد السياحة بأوزبكستان
أ ش أ

 أكد شيرزو سامي رئيس اتحاد السياحة في أوزبكستان أن التعاون مع مصر في مجال السياحة يتطور بشكل سريع، مشيرا إلى أن أكثر من 65 ألف سائح أوزبكي قضوا إجازاتهم في مصر، بينما زار أكثر من 5 آلاف سائح مصري أوزبكستان مما يظهر على وجود إمكانيات لزيادة أعداد السائحين المصريين إلينا .

وقال سامي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / على هامش منتدى "عمرة بلس ..التعاون السياحي الاستراتيجي بين مصر وأوزبكستان" - إن أوزبكستان قد أدخلت نظام التأشيرة الإلكترونية للمصريين مما يسهل سفرهم إلى بلادنا، بينما وافقت مصر على تبني نظام جديد لمنح التأشيرات للسائحين الأوزبك مما سينتج عنه تدفق المزيد من السائحين .

وأفاد بأن هناك حوارا مستمرا بين الجانبين لإيجاد حلول عملية لزيادة أعداد السائحين الأوزبك إلى مصر بهدف تعزيز التعاون السياحي إلى أعلى المستويات، موضحا أن اتحاد السياحة في أوزبكستان سيوقع على مذكرة تفاهم مع اتحاد السياحة في مصر وشركة دهب بهدف تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وطشقند، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تسيير أكثر من 10 رحلات مباشرة بين طشقند وشرم الشيخ .

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