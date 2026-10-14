جايكا لطلاب المدارس المصرية اليابانية: واصلوا التعلم والتعاون وأحدثوا أثرًا إيجابيًا في الوطن

قال يازاكي جنتارو، نائب مدير مكتب جايكا في مصر، إن التعليم الياباني يقوم على فكرة أساسية، مفادها أن دور المدرسة لا ينبغي أن يقتصر على تدريس المناهج الدراسية، بل يجب أن يمتد ليشمل تنمية عقول الطلاب وبناء شخصياتهم، وفي المدارس المصرية اليابانية، تُطبَّق هذه المبادئ من خلال أنشطة «توكاتسو»، التي تتيح للطلاب التعلم بالممارسة والتطبيق.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي باسم طبانة، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أنه بدلًا من التركيز على التحصيل الأكاديمي وحده، يُشجَّع الطلاب على العمل معًا، وتحمل المسئولية عن بيئتهم التعليمية، والتعاون مع زملائهم لتحقيق أهداف مشتركة، ويسهم هذا النهج في تعزيز بناء الشخصية الفردية وترسيخ الشعور بالمسئولية الجماعية في آنٍ واحد.

ووجه رسالة إلى طلاب المدارس اليابانية المصرية والمعلمين، قائلا: "أود أن أقول للطلاب واصلوا التعلم والتعاون، وآمنوا بقدرتكم على إحداث أثر إيجابي في وطنكم، أما المعلمون، فأود أن أعرب لهم عن عميق احترامي وتقديري لإخلاصهم وتفانيهم في العمل، فأنتم جوهر هذه التجربة التعليمية المتميزة".

كما وجه رسالة إلى أولياء أمور الطلاب، قائلا: "إلى الأسر المصرية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم ودعمكم؛ إذ تؤدي مشاركتكم دورًا محوريًّا في نجاح أبنائكم ونجاح المدارس المصرية اليابانية، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري واحترامي لجميع الشركاء المصريين الذين بذلوا جهودًا مخلصة لإنجاح هذا التعاون".