مسابقة ثقافية لطلاب كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد...صور

شهدت كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد فعاليات المسابقة الثقافية لطلاب كلية العلوم و التي تستهدف اكتشاف وتنمية القدرات المعرفية والمهارية للطلاب، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف البرامج وفي أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والسعي للتميز.

وتنافست الفرق المشاركة في نموذج يعكس مستوى الوعي والثقافة العامة لدى الطلاب، إلى جانب تنمية مهارات التفكير السريع والعمل الجماعي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التصفيات أُقيمت وفق جدول زمني منظم وإجراءات دقيقة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة تعكس حرص الكلية على تقديم تجربة طلابية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حسانين محمد عميد الكلية ، أن المسابقة تمثل نموذجًا متميزًا يعكس رؤية الكلية في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم في التفكير والتحليل والعمل الجماعي.

وأضاف الدكتور أيمن محمد محمود وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب أن المسابقة تعد منصة حقيقية لإعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على مواكبة التحديات ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول فريق الطلاب الآتى أسماؤهم على المركز الأول:

1- أنور محمد أنور

2- بدرى محمد بدرى

3- خالد طلعت توفيق

4- مينا عماد توفيق

5- إياد طارق أحمد

وأُقيمت المنافست تحت إشراف لجنة تحكيم ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فيما تولت لجنة أخرى إعداد الأسئلة، مع اعتماد معايير دقيقة في التقييم شملت دقة الإجابات، وسرعة البديهة، والعمل الجماعي، والالتزام بقواعد المسابقة.