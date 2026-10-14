قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها
وزير المالية:القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسابقة ثقافية لطلاب كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد...صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد فعاليات المسابقة الثقافية لطلاب كلية العلوم و التي تستهدف اكتشاف وتنمية القدرات المعرفية والمهارية للطلاب، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف البرامج وفي أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والسعي للتميز.
وتنافست الفرق المشاركة في نموذج يعكس مستوى الوعي والثقافة العامة لدى الطلاب، إلى جانب تنمية مهارات التفكير السريع والعمل الجماعي.
وأكدت اللجنة المنظمة أن التصفيات أُقيمت وفق جدول زمني منظم وإجراءات دقيقة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة تعكس حرص الكلية على تقديم تجربة طلابية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفية.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حسانين محمد عميد الكلية ، أن المسابقة تمثل نموذجًا متميزًا يعكس رؤية الكلية في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم في التفكير والتحليل والعمل الجماعي.
وأضاف الدكتور أيمن محمد محمود وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب أن المسابقة تعد منصة حقيقية لإعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على مواكبة التحديات ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول فريق الطلاب الآتى أسماؤهم على المركز الأول:
1- أنور محمد أنور
2- بدرى محمد بدرى
3- خالد طلعت توفيق
4- مينا عماد توفيق
5- إياد طارق أحمد
وأُقيمت المنافست تحت إشراف لجنة تحكيم ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فيما تولت لجنة أخرى إعداد الأسئلة، مع اعتماد معايير دقيقة في التقييم شملت دقة الإجابات، وسرعة البديهة، والعمل الجماعي، والالتزام بقواعد المسابقة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعه الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

مسؤول أممي: 4 أولويات للحفاظ على السلام في منطقة البحيرات العظمى رغم العنف والأمراض

مسؤول أممي: 4 أولويات للحفاظ على السلام في منطقة البحيرات العظمى رغم العنف والأمراض

زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية

زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية

رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب السعودية في حماية سيادتها وأمنها الإقليمي بموجب"اتفاق مكة"

رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب السعودية في حماية سيادتها وأمنها الإقليمي بموجب"اتفاق مكة"

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد