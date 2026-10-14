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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتأهيل جيل جديد.. «البحوث الزراعية» تدرب طلاب جامعة الزقازيق على تكنولوجيا الأسماك

بحوث الثروة السمكية
بحوث الثروة السمكية
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية مجموعة جديدة من طلاب كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأهيل الكوادر الشبابية وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ومتابعةً من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

يأتي هذا التدريب ضمن البرنامج الطموح الذي ينظمه المعمل لتطوير المهارات التطبيقية للطلاب، وكان في استقبالهم الدكتور محمد إبراهيم سلامة، مدير المعمل، والدكتورة نجلاء شلبي، وكيل المعمل للتدريب والإرشاد.

وتضمن البرنامج حزمة من المحاضرات والتدريبات الميدانية المتخصصة، شملت: نظام IPRS كأداة لتحقيق الاستدامة في الاستزراع السمكي»، أعقبتها زيارة ميدانية لوحدة النظام بالمعمل، فضلا عن تفريخ أسماك المياه العذبة، إضافة إلى تدريباً عملياً متقدماً في مجالات التفريخ وصحة الأسماك.

ويشمل البرنامج التدريبي المتكامل محاضرات في جودة المياه، وتغذية الأسماك، والوراثة، وتصنيع المنتجات السمكية، واقتصاديات المشروعات، إلى جانب زيارات ميدانية دورية للمفرخات والمزرعة البحثية التابعة للمعمل.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية والجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على دعم وتطوير قطاع الثروة السمكية في مصر وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

الثروة السمكية جامعة الزقازيق الزراعة

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