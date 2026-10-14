تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 11 ألف طن بضائع و551 شاحنة و 106 سيارات،كما بلغ إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة 8 سفن .

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم / الأربعاء /، أن حركة الواردات شملت 4 سفن و3000 طن بضائع و 239 شاحنة و87 سيارة، وشملت حركة الصادرات 4 سفن و 8000 طن بضائع و312 شاحنة و19 سيارة .

وأوضح المركز أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (POSEIDON EXPRESS والحرية 2)، بينما غادرت السفينتان (ALCUDIA EXPRESS و BRIDGE)، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 176 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور، وآيلة)، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 934 راكبا بموانيها .

وفي سياق متصل، أكد بيان المركز الإعلامي للهيئة أن ميناء سفاجا البحري سجل خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات الترانزيت، فسجل الإجمالي الكلي للحاويات 5337 حاوية كالآتي: 2215 حاوية مفرغة، و3122 حاوية مشحونة .