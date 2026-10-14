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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 11 ألف طن بضائع و551 شاحنة و 106 سيارات،كما بلغ إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة 8 سفن .

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم / الأربعاء /، أن حركة الواردات شملت 4 سفن و3000 طن بضائع و 239 شاحنة و87 سيارة، وشملت حركة الصادرات 4 سفن و 8000 طن بضائع و312 شاحنة و19 سيارة .

وأوضح المركز أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (POSEIDON EXPRESS والحرية 2)، بينما غادرت السفينتان (ALCUDIA EXPRESS و BRIDGE)، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 176 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور، وآيلة)، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 934 راكبا بموانيها .

وفي سياق متصل، أكد بيان المركز الإعلامي للهيئة أن ميناء سفاجا البحري سجل خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات الترانزيت، فسجل الإجمالي الكلي للحاويات 5337 حاوية كالآتي: 2215 حاوية مفرغة، و3122 حاوية مشحونة .

مواني البحر الأحمر تحركات السفن مواني الهيئة ميناء سفاجا ميناء نويبع

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