مصر للطيران للصيانة تختتم مشاركتها الناجحة في فعاليات المؤتمر الـ 134 لمنظمة «IATP» بالصين

اختتمت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مشاركتها الناجحة في فعاليات النسخة الـ 134 لمؤتمر منظمة (IATP)، والذي أُقيم بمدينة "جوانزو" الصينية خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وقد شهدت مشاركة وفد الشركة، برئاسة المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، نشاطا مكثفا وعقد العديد من الاجتماعات الثنائية المثمرة وبحث أوجه تعاون جديدة مع عدد من كبرى شركات الطيران العالمية للفترة المقبلة.

ويُعد هذا المؤتمر ملتقى دولياً بارزاً يجمع نخبة من كبرى شركات الطيران العالمية، وشركات صيانة وعمرة الطائرات، ومصنعي وموردي قطع الغيار، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الترتيبات الفنية الخاصة بمواسم التشغيل، بما يضمن سلامة واستدامة حركة النقل الجوي عالمياً.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث العالمي تجسد حرص القطاع المستمر على التواجد الميداني والفعّال في كبرى المحافل الفنية والدولية. وأشار إلى أن الشركة القابضة تضع في مقدمة أولوياتها دعم جميع جهود التوسع والتحديث لأسطولها وخدماتها، وتوطيد الشراكات مع مختلف شركات الطيران العالمية ومقدمي خدمات الصيانة بما يعزز من مكانة مصر للطيران كمركز محوري للإقليم والشرق الأوسط، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

من جانبه، صرّح المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن مشاركة الشركة في المؤتمر تأتي استكمالاً لخطتها الاستراتيجية للنمو واكتساب المزيد من العملاء والمحطات الخارجية. وأضاف أن الشركة نجحت خلال جلسات المؤتمر والاجتماعات الثنائية في الاتفاق على تغطية الاحتياجات الفنية لأسطول مصر للطيران داخل وخارج مصر، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم والصيانة الفنية لأسطول الشركات العالمية في المطارات التي تعمل بها، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتجنب التأخيرات الفنية للرحلات.

من جهته، صرّح المهندس عصام حنفي، رئيس مجلس إدارة منظمة IATP ومستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن مؤتمر هذا العام اكتسب أهمية خاصة مع تزايد التحديات التشغيلية التي تشهدها صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن المنظمة تُعد المنصة الرئيسية لتسهيل تبادل قطع الغيار والخدمات الفنية بين شركات الطيران في الحالات العاجلة(AOG) وتوفير (Spare Parts & Equipment Pooling) و (Line Maintenance Pooling) ومعدات إزاحة الطائرات بمختلف مطارات العالم.

وأكد "حنفي" أن التنسيق الدائم بين الشركات الأعضاء يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية الأساطيل وضمان سهولة وانتظام الرحلات الدولية، معرباً عن اعتزازه بالتواجد القوي لشركة مصر للطيران بالمنظمة والتي يمتد تاريخ عضويتها لأكثر من 60 عاماً من التعاون المثمر والريادة الشاملة.

جدير بالذكر أن مشاركة وفد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية شملت إبرام تفاهمات جديدة وتوسيع نطاق التعاقدات مع ممثلي شركات الطيران ومصنعي الطائرات، إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة من إمكانيات واعتمادات دولية في مجال صيانة وعمرة الطائرات والمحركات والأجهزة.