فتحي عماد يتولى أمانة الشباب المركزية بحزب العدل ويعلن ملامح خطته

كلف الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، فتحي عماد فتحي هاشم، بتولي منصب أمين الشباب المركزي بحزب العدل، في إطار توجه الحزب نحو تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والعام، وتطوير آليات التواصل معهم، وإعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة في صناعة القرار.

وأكد فتحي عماد ، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على بناء تجربة شبابية حزبية فاعلة، تقوم على توسيع قاعدة المشاركة، والوصول إلى الشباب خارج الأطر الحزبية التقليدية، وتأهيل كوادر شبابية في مختلف المحافظات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وربط العمل السياسي بالقضايا المجتمعية واحتياجات الشباب.

وأشار عماد ، إلى أن تطوير العمل الشبابي يتطلب الانتقال من مجرد دعوة الشباب للمشاركة إلى إتاحة مساحات حقيقية أمامهم للحوار والتعبير عن رؤاهم والمساهمة في صياغة السياسات، لافتاً إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة الانفتاح على التجارب الشبابية، وتطوير أدوات التواصل مع الأجيال المختلفة، والاستماع إلى تصوراتهم بشأن المشاركة في الحياة العامة.

ويتمتع فتحي عماد ، بخبرة ممتدة في العمل الشبابي والمجتمعي والتنموي والسياسي، بدأت بتأسيس «فريق بكرة»، ثم رئاسة اتحاد طلاب المدارس، وصولاً إلى تأسيس المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والمشاركة في تحديث رؤية مصر 2030، والعمل في عدد من المشروعات المعنية بتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

كما شغل منصب منسق عام هيئة المعرفة المصرية لدى مشروع المعرفة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك في غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وخاض تجربة الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2025 عن دائرة المطرية بصفة مستقلة.

ويشغل فتحي عماد حالياً منصب مدير مكتب شباب المعرفة المصري، ويأتي تكليفه بأمانة الشباب المركزية بحزب العدل في إطار انتقال خبراته في العمل الشبابي والمجتمعي إلى مسؤولية حزبية تستهدف تطوير المشاركة السياسية للشباب، وبناء كوادر جديدة، وتعزيز الحضور المجتمعي للحزب في مختلف المحافظات.