قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة القاهرة عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وزير الرياضة يهنئ منتخبات رفع الأثقال بالحصاد التاريخي في البطولات العربية والأفريقية
الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا
وزير الخارجية يستعرض تجربة مصر في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية أمام البنك الدولي
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تعزز تعاونها البحثي مع إيطاليا في مجالات الطاقة المستدامة والشبكات الذكية

جامعة القاهرة تعزز تعاونها البحثي مع إيطاليا في مجالات الطاقة المستدامة والشبكات الذكية
جامعة القاهرة تعزز تعاونها البحثي مع إيطاليا في مجالات الطاقة المستدامة والشبكات الذكية
أ ش أ

 قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق إن التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة تتطلب تكامل الجهود البحثية والتكنولوجية، وتحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات تطبيقية تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتعاون بين المؤسسات العلمية في مصر وإيطاليا.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة ورشة عمل دولية بعنوان "التحول الذكي في قطاع الطاقة.. فرصة للتعاون بين مصر وإيطاليا" نظمتها الجامعة من خلال مكتب العلاقات الدولية وكلية الهندسة، بالتعاون مع جامعة كالياري الإيطالية ومؤسسة NEST؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والشبكات الذكية والتكنولوجيا المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الورشة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وكالياري، الذي تجسد في مشاركتهما بمشروع MARE لتعزيز التعاون بين جامعات منطقة البحر المتوسط، إلى جانب برامج تبادل الخبرات والتدريب، ومن بينها برنامج استضافته جامعة كالياري في فبراير 2026 حول مستقبل نظم القوى الكهربائية.

من جانبه.. قال القائم بعمل عميد كلية الهندسة الدكتور محمد شوقي "إن التحول في قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات الهندسية المعاصرة، ويتطلب شراكات دولية مستدامة تقوم على تكامل الخبرات والتعاون العملي".

واستعرض نتائج البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في جامعة كالياري خلال فبراير الماضي، واستمر 30 ساعة تدريبية على مدار 5 أيام، وتناول أحدث تقنيات نظم توزيع الكهرباء، والعدادات والشبكات الذكية، ومجتمعات الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في تخطيط الشبكات الكهربائية.

وبدورها.. أوضحت المدير العام لمؤسسة NEST الإيطالية الدكتورة جابرييلا سكابيكيو أن المؤسسة تدعم التحول المستدام في قطاع الطاقة من خلال التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنها نجحت خلال الـ4 سنوات الماضية في جمع خبرات نحو 700 باحث من الجامعات الإيطالية، وتنفيذ أكثر من 100 مشروع ومبادرة بحثية في مجالات الطاقة المستدامة.

ومن جهته.. أكد أستاذ نظم القوى الكهربائية بجامعة كالياري الدكتور إيميليو جياني أن الورشة تمثل امتدادًا للتعاون الأكاديمي القائم بين الجامعتين، وفرصة لتطوير مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية الذكية، بما يسهم في بناء القدرات البحثية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

من ناحبتها.. قالت المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة هايدي بيومي إن التعاون مع جامعة كالياري والمؤسسات البحثية الإيطالية أتاح فرصًا أوسع للتبادل الأكاديمي والتدريب والبحث المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع مؤسسة NEST، بما يعزز التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا.

وتضمنت الفعاليات محاضرات وعروضًا علمية ومناقشات متخصصة حول أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، وفرص تطوير مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة في الطاقة المستدامة.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق الطاقة النظيفة الجهود البحثية والتكنولوجية المؤسسات العلمية في مصر وإيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

أحمد حسن: حسام الزناتي يتولى اختيار المساعد الجديد في جهاز معتمد جمال

الزمالك

ماهر غريب: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في القمة.. وهل من الصعب أن تعتذر لجنة الحكام؟

شوبير

شوبير يوجه رسالة إلى هانز فليك: «لعب حمزة يا فليك.. هبقى برشلوني في الماتشات اللي فيها»

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد