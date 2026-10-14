جامعة القاهرة تعزز تعاونها البحثي مع إيطاليا في مجالات الطاقة المستدامة والشبكات الذكية

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق إن التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة تتطلب تكامل الجهود البحثية والتكنولوجية، وتحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات تطبيقية تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتعاون بين المؤسسات العلمية في مصر وإيطاليا.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة ورشة عمل دولية بعنوان "التحول الذكي في قطاع الطاقة.. فرصة للتعاون بين مصر وإيطاليا" نظمتها الجامعة من خلال مكتب العلاقات الدولية وكلية الهندسة، بالتعاون مع جامعة كالياري الإيطالية ومؤسسة NEST؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والشبكات الذكية والتكنولوجيا المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الورشة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وكالياري، الذي تجسد في مشاركتهما بمشروع MARE لتعزيز التعاون بين جامعات منطقة البحر المتوسط، إلى جانب برامج تبادل الخبرات والتدريب، ومن بينها برنامج استضافته جامعة كالياري في فبراير 2026 حول مستقبل نظم القوى الكهربائية.

من جانبه.. قال القائم بعمل عميد كلية الهندسة الدكتور محمد شوقي "إن التحول في قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات الهندسية المعاصرة، ويتطلب شراكات دولية مستدامة تقوم على تكامل الخبرات والتعاون العملي".

واستعرض نتائج البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في جامعة كالياري خلال فبراير الماضي، واستمر 30 ساعة تدريبية على مدار 5 أيام، وتناول أحدث تقنيات نظم توزيع الكهرباء، والعدادات والشبكات الذكية، ومجتمعات الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في تخطيط الشبكات الكهربائية.

وبدورها.. أوضحت المدير العام لمؤسسة NEST الإيطالية الدكتورة جابرييلا سكابيكيو أن المؤسسة تدعم التحول المستدام في قطاع الطاقة من خلال التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنها نجحت خلال الـ4 سنوات الماضية في جمع خبرات نحو 700 باحث من الجامعات الإيطالية، وتنفيذ أكثر من 100 مشروع ومبادرة بحثية في مجالات الطاقة المستدامة.

ومن جهته.. أكد أستاذ نظم القوى الكهربائية بجامعة كالياري الدكتور إيميليو جياني أن الورشة تمثل امتدادًا للتعاون الأكاديمي القائم بين الجامعتين، وفرصة لتطوير مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية الذكية، بما يسهم في بناء القدرات البحثية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

من ناحبتها.. قالت المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة هايدي بيومي إن التعاون مع جامعة كالياري والمؤسسات البحثية الإيطالية أتاح فرصًا أوسع للتبادل الأكاديمي والتدريب والبحث المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع مؤسسة NEST، بما يعزز التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا.

وتضمنت الفعاليات محاضرات وعروضًا علمية ومناقشات متخصصة حول أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، وفرص تطوير مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة في الطاقة المستدامة.