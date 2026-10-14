"معلومات الوزراء": مطار القاهرة يستقبل أكثر من 6 ملايين راكب خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استقبال مطار القاهرة الدولي أكثر من 6 ملايين راكب على متن 42.5 ألف رحلة جوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026 بزيادة نحو 436 ألف راكب و3.5 ألف رحلة جوية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره اليوم الاربعاء، أن السعة المقعدية المجدولة لمطار القاهرة الدولي بلغت نحو 1.79 مليون مقعد خلال سبتمبر 2026 بنمو سنوي بلغ 11.2%، بما يعكس استمرار النمو في حركة السفر وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي.

وأضاف أن خطة تطوير المطار تتضمن إنشاء مبنى الركاب رقم 4، الجاري تنفيذه بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا؛ بما يسهم في رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.

وتابع "أن خطة التطوير لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل تشمل أيضًا توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وتطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل؛ بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويدعم مكانة مطار القاهرة الدولي محورًا رئيسيًا لحركة الطيران في المنطقة".