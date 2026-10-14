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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يلتقي مدير عام مركز «سيسريك» لبحث تعزيز التعاون في قطاع المياه

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

التقى  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة زهرة زمرد سلجوق، مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسريك» (SESRIC)، أحد الأجهزة الفرعية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات بقطاع المياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون مع مركز «سيسريك» والاستفادة من برامجه التدريبية وشبكة المؤسسات والخبراء بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تنمية قدرات الكوادر الفنية بالوزارة وتبادل التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتحول الرقمي لتطوير منظومة إدارة المياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية البناء على المباحثات السابقة بين الجانبين في مايو ويونيو ٢٠٢٦، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج التدريبية، موضحًا أن الوزارة انتهت من تحديد احتياجاتها التدريبية في إطار برنامج (Water-CaB)، ومؤكدًا أهمية إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التدريب والكوادر المستهدفة والمؤسسات والخبراء المقترحين وآليات التنفيذ، بما يحقق نتائج عملية في أقرب وقت.

كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعدادها في المقابل لنقل خبراتها في مجالات الري الحديث، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والنمذجة الهيدرولوجية، والتنبؤ بالسيول، وحصاد مياه الأمطار، والإدارة الرقمية للمياه، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة في مواجهة التحديات المائية المشتركة.

ومن جانبها، وجهت زهرة زمرد سلجوق الدعوة إلى الدكتور سويلم للمشاركة في عدد من الفعاليات على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من ٩ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، بما يتيح فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، رحب الدكتور سويلم بمشاركة مركز «سيسريك» في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، والمعرض المصاحب له، باعتباره فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الفنية والبحثية المصرية، وبحث فرص التعاون المشترك في التدريب وبناء القدرات.

الأبحاث الإحصائية والاقتصادية الهيدرولوجية الدكتور سويلم

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