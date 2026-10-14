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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميريام فارس تقاضي مفبركي تصريحاتها عن الحرب والأوضاع السياسية

مريام فارس
مريام فارس
أحمد البهى

أصدرت إدارة أعمال الفنانة ميريام فارس، بيان نفت التصريحات المنسوبة لها، بشأن الأوضاع السياسية حاليًا. 

وجاء نص البيان :  تنفي شركة ميريام ميوزيك نفياً قاطعاً ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الفنانة ميريام فارس بشأن الأوضاع السياسية الراهنة والحرب الدائرة في المنطقة، وتؤكد بشكل حاسم أن هذه التصريحات مفبركة بالكامل، وعارية تماماً عن الصحة، ولا تمت إلى الفنانة بصلة، ولم تصدر عنها بأي شكل
من الأشكال.

وتشدّد الشركة على رفضها القاطع لأي محاولة لزج اسم الفنانة في مواقف أو سجالات سياسية لا علاقة لها بها، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يساهم في فبركة هذه التصريحات أو نشرها أو الترويج لها.

واستكمل البيان : وتؤكد الشركة أن رسالة ميريام فارس كانت وستبقى فنية وإنسانية
تسعى من خلال الموسيقى والفن إلى جمع الشعوب العربية، ومد جسور التواصل والمحبة بينها، وتعريف العالم بثقافاتها وهي تؤمن بأن الفن قادر على جمع ما قد تعجز السياسة عن جمعه، وتقريب الشعوب رغم الحدود
والاختلافات، وتدعو الشركة وسائل الإعلام والصحافة إلى تحري الدقة قبل نشر أي خبر أو
تبنيه، والرجوع إلى صفحات الفنانة الرسمية للتحقق من أي تصريح منسوب إليها، وعدم الانجرار وراء صفحات تتعمّد فبركة الأخبار واستغلال اسم الفنانة. ميريام فارس لأغراض شخصية، بما يسهم في انتشار التضليل.

الفنانة ميريام فارس ميريام فارس الأوضاع السياسية الحرب المطربة مريام فارس

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