فيتنام.. ضبط شبكة يشتبه تورطها في غسيل أموال بدعم أمني ياباني

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن السلطات الفيتنامية ألقت القبض على مجموعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال، وذلك بناء على معلومات استخباراتية قدمتها الشرطة اليابانية.

وأوضحت وكالة الشرطة اليابانية أن المجموعة الموقوفة تضم سبعة مواطنين فيتناميين، وقد برزت أسماؤهم على خلفية التحقيقات الجارية مع امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 34 عاما، والتي سبق توقيفها وإدانة تورطها في اليابان، وتحوم الشبهات حول ضلوع هذه الشبكة في غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليون دولار، جُمعت عبر أساليب الاحتيال الهاتفي (الخداع الصوتي) خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى العام الماضي.. وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

ومن جانبها، تخطط وكالة الشرطة الوطنية اليابانية مواصلة التحقيقات بالتنسيق والتعاون مع السلطات في فيتنام، للوصول إلى العقل المدبر أو الجهة المستفيدة التي يُعتقد أنها تقف خلف عمليات الاحتيال الهاتفي وتلقت تلك الأموال المغسولة.

ويعتمد أسلوب الاحتيال الصوتي المتبع على انخراط الجاني في تقمص شخصية موظف تابع لمؤسسة مالية تربطها تعاملات حقيقية بالضحية المستهدفة، حيث يتم توجيه الضحايا نحو مواقع إلكترونية مزيفة لدفعهم إلى الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية وسرقتها.