منصة "سبوتيفاي" تطلق خدمة الكتب الصوتية في مصر

أ الاقتصاد والأعمال / أعلنت منصة "سبوتيفاي" إطلاق خدمة الكتب الصوتية في مصر للمرة الأولى، بما يتيح للمستخدمين الاستماع إلى القصص والكتب إلى جانب الموسيقى والبودكاست.

وتتيح باقة "Audiobooks+"، المتاحة لمستخدمي الاشتراك المجاني والمدفوع "Premium"، الاستماع إلى الكتب الصوتية بدءًا من 14 أكتوبر الجاري، مع تجدد ساعات الاستماع في كل دورة فوترة شهرية واحتساب ساعات الاستماع الفعلية فقط.

وتضم مكتبة الخدمة أكثر من 350 ألف عنوان باللغة الإنجليزية، مع قسم مخصص داخل التطبيق يتيح البحث عن الكتب وتصفحها واكتشاف محتواها. كما توفر الخدمة مزايا تشمل حفظ موضع التوقف تلقائيًا، ومؤقت النوم، والتنزيل للاستماع دون اتصال بالإنترنت، فضلًا عن ميزة "Page Match" التي تتيح الانتقال بين النسخة المطبوعة أو الإلكترونية من الكتاب ونسخته الصوتية.

ويأتي إطلاق الخدمة في مصر ضمن خطة "سبوتيفاي" للتوسع عالميًا في مجال الكتب الصوتية، التي أعلنت عنها خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في 7 أكتوبر الجاري، وتستهدف إتاحة الخدمة في أكثر من 180 سوقًا حول العالم بحلول نهاية عام 2026، بما يتيح لأكثر من 750 مليون شخص الاستماع إلى الكتب الصوتية أو شرائها عبر المنصة.

وفي سياق متصل، تتيح المنصة فرصًا جديدة للمؤلفين المصريين لنشر أعمالهم والوصول إلى جماهير أوسع، إذ سيتمكن المؤلفون المستقلون من رفع كتبهم باللغة العربية عبر منصة Spotify for Authors، بما يدعم تنوع المحتوى المتاح للمستمعين في السوق المصرية.

وقال أوين سميث، نائب رئيس قسم الكتب الصوتية في "سبوتيفاي"، إن الكتب الصوتية تمثل وسيلة تتيح للجمهور العودة إلى القراءة خلال أنشطتهم اليومية، مثل التنقل والمشي أو في نهاية اليوم، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق الخدمة إلى أكثر من 180 سوقًا يمنح ملايين الأشخاص فرصة اكتشاف هذا النوع من المحتوى، كما يتيح للمؤلفين والناشرين الوصول إلى قراء جدد.

وأضافت الشركة أنها أدرجت الكتب الصوتية ضمن باقة "Premium" قبل ثلاثة أعوام، بهدف تحسين تجربة محبي الكتب والمؤلفين والناشرين.

وخلال العام الماضي، ارتفع عدد المستمعين الشهريين للكتب الصوتية بنحو 40%، فيما زادت ساعات الاستماع بأكثر من 30%، كما تجاوز عدد مشتركي "Audiobooks+" مليون مشترك منذ إطلاق الخدمة قبل أكثر من عام.