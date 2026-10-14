قطر تبحث مع بولندا علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها

بحث الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري، اليوم في وارسو، مع بارتوش غروديتسكي رئيس مكتب الأمن القومي بجمهورية بولندا علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير القطري، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة - وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" .