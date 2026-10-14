رسميا.. ميلان يعلن تمديد عقد ستراهينيا بافلوفيتش حتى عام 2031

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تمديد عقد مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش حتى عام 2031، مع وجود خيار لتمديد العقد لفترة إضافية، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات أحد أبرز عناصر خط دفاعه.

ومنذ انضمامه إلى ميلان قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2024، نجح المدافع الصربي في فرض نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة «الروسونيري»، بعدما شارك أساسيًا في 75 مباراة من أصل 80 لقاءً خاضها الفريق، وسجل سبعة أهداف.

ويبلغ بافلوفيتش من العمر 25 عامًا، وقد أصبح أحد الركائز المهمة في المنظومة الدفاعية للفريق، بعدما بدأ المباريات السبع التي خاضها ميلان خلال الموسم الحالي

ويعكس تمديد العقد رغبة إدارة ميلان في الحفاظ على استقرار الخط الخلفي، مع الاعتماد على المدافع الصربي ضمن مشروع الفريق للمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يواصل بافلوفيتش أداء دور مهم في مساعي ميلان للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، إلى جانب مشاركته في الدوري الأوروبي.