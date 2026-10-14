قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تصرف نحو مليار يورو للسويد وهولندا لدعم التعافي الاقتصادي

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

 أعلنت المفوضية الأوروبية صرف نحو مليار يورو للسويد وهولندا، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، الذي يمثل الركيزة الأساسية لبرنامج " الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي "، الهادف إلى دعم تعافي الدول الأعضاء من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن السويد حصلت على 333 مليون يورو، في ثالث دفعة لها والأخيرة ضمن المرفق، لدعم إصلاحات واستثمارات مرتبطة بالتحول الأخضر وتحسين أوضاع سوقي العمل والإسكان. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز تطوير التقنيات الصناعية المبتكرة ونشرها، بما يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو يخفضها إلى مستويات منخفضة أو سلبية، وزيادة الالتحاق بالتعليم العالي، وتوسيع المعروض من المساكن الجديدة المخصصة للإيجار والموفرة للطاقة.

وقدمت السويد طلبها النهائي للحصول على الدفعة في 2 يوليو الماضي، ووافقت عليه المفوضية الأوروبية في 31 أغسطس الماضي. وعقب صدور رأي إيجابي من اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واتخاذ المفوضية قرار الصرف، جرى تحويل الأموال.

وبصرف هذه الدفعة، تكون السويد قد حصلت على كامل مخصصاتها البالغة 3.45 مليار يورو، بعد استيفاء جميع المعالم والأهداف المحددة في خطتها الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.

وفي المقابل، حصلت هولندا على 661 مليون يورو، تمثل الدفعة الرابعة من التمويل المخصص لها ضمن المرفق. وتشمل الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بهذه الدفعة الانتقال إلى نظام جديد للمعاشات التقاعدية، وحماية البيئة في مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتطوير المنازل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم مشروعات أبحاث الهيدروجين الأخضر والتطبيقات التجريبية له، وتطوير حلول التعليم الرقمي، فضلاً عن رفع مهارات العاطلين عن العمل وإعادة تأهيلهم مهنياً.

وقدمت السلطات الهولندية طلب الدفعة الرابعة في 2 يوليو الماضي، ووافقت عليه المفوضية في 7 سبتمبر الماضي. وصُرفت الأموال عقب صدور رأي إيجابي من اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واتخاذ المفوضية قرار الصرف.

وتبلغ قيمة المنح المخصصة لخطة هولندا 5.44 مليار يورو، ومع صرف الدفعة الأخيرة، وصلت نسبة إجمالي المدفوعات التي تلقتها البلاد إلى 68.6% من مخصصاتها، فيما أنجزت 81.1% من المعالم والأهداف المحددة في خطتها.

وأكدت المفوضية أن صرف التمويلات في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود يخضع، بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء، لمعايير الأداء، ويرتبط بمدى التنفيذ الناجح للإصلاحات والاستثمارات المتفق عليها.

ومع اقتراب انتهاء عمل المرفق في نهاية عام 2026، كان يتعين على الدول الأعضاء استكمال جميع المعالم والأهداف المتبقية بحلول أغسطس 2026، وتقديم طلبات الصرف النهائية بحلول نهاية سبتمبر من العام نفسه.


 

المفوضية الأوروبية للسويد وهولندا لقدرة على الصمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد