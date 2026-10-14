ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 5% خلال سبتمبر مدفوعا بزيادة أسعار الوقود والسفر الجوي

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، اليوم الأربعاء، تسارع معدل التضخم في إسبانيا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أسرع وتيرة له منذ فبراير 2023، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الجوي.

وذكر المعهد أن معدل التضخم المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي ارتفع إلى 5.0% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ4.6% في أغسطس، وهو ما جاء متوافقًا مع التقديرات الأولية الصادرة قبل أسبوعين وكذلك مع توقعات المحللين.

وأضاف أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة نظرًا لتقلباتها، سجل 3.1% في سبتمبر، مقابل 2.9% في أغسطس، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وكانت إسبانيا، على غرار العديد من الاقتصادات العالمية، قد شهدت موجة تضخم حادة في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، حيث بلغت مستويات الأسعار في عام 2022 أعلى معدلاتها منذ عام 1984. وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها السابقة، فإن المعدلات لا تزال تفوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

وعلى المستوى الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 4.3% في أغسطس، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء في وقت سابق من الشهر.