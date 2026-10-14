نتفليكس تعتزم تسريح 1000 موظف في أكبر موجة تسريح منذ عام 2022

تعتزم شركة نتفليكس تسريح نحو 6% من قوتها العاملة، أي ما يقرب من ألف موظف على مستوى العالم، في أكبر موجة تسريح للعمالة منذ عام 2022، في ظل معاناتها من تباطؤ النمو وتراجع تفاعل المشتركين مع خدماتها، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

موجة تصريح موظفين في نتفليكس

وقال الرئيسان التنفيذيان المشاركان للشركة، جريج بيترز وتيد ساراندوس، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين صباح الأربعاء، إن الجزء الأكبر من تخفيضات الوظائف سيطال فرق المنتجات والتكنولوجيا والشؤون القانونية والموارد البشرية في عملاق البث الترفيهي.

وتؤثر تخفيضات الوظائف على 6% من العاملين بالشركة، وتأتي في وقت تواجه فيه تباطؤًا في النمو، وفقاً للتقرير.