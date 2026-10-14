«سنتكوم» تنفي اتهامات إيرانية بشأن التعامل مع البحارة وتؤكد استمرار الملاحة في مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اتهامات وجهها سفير إيران لدى المنظمة البحرية الدولية، بشأن استخدام القوات الأمريكية لغة "تهديدية ومسيئة واستفزازية" في التعامل مع البحارة الإيرانيين، والتسبّب في ضغوط نفسية شديدة على أطقم السفن المدنية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان نشرته عبر منصة "إكس" - إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران، والذي وصفته بأنه " ناجح للغاية"، مستمر منذ أشهر، مؤكدة أنه جرى التواصل بشأنه بصورة مهنية.

وأضافت أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تستهدف البحارة المدنيين أثناء عبورهم المياه الإقليمية في المنطقة، بحسب البيان.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه على الرغم من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، فإن حركة الملاحة التجارية لا تزال مستمرة، مشيرة إلى توفير حماية منسقة للسفن من جانب القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين.