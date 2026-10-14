وزير الخارجية الأوغندي يشيد بدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

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أشاد وزير الخارجية الأوغندي أدونيا أيباري خلال لقائه مع السفير شريف الجمّال، سفير مصر لدى أوغندا، بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وبالإسهامات المصرية في دفع جهود التنمية والتكامل على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الخارجية الأوغندي اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وحرصها على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه.. أعرب السفير الجمال عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الأوغندية من تطور مستمر في مختلف المجالات؛ بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء مجمل أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض السفير الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.