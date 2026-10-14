قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
السيسي: محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن
الرئيس السيسي: الرئيس السادات كان قائدا عظيما وصاحب رؤية.. وإجراءاته للإصلاح الاقتصادي قوبلت باعتراضات
مبعوثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتمل عرقلة المسار السياسي وتدعو لمحاسبة المعرقلين
الرئيس السيسي: كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي مستمر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية
المنظمة البحرية الدولية: غرق سفينة شحن قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في سبتمبر الماضي
الرئيس السيسي: التحدي في مصر أكبر من أي حد.. لكنه مش أكبر من الشعب
أمطار ومنخفض جوي.. حالة الطقس من الخميس إلى الإثنين المقبل
روسيا وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الأمني
خبير أمن معلومات: خوارزميات السوشيال ميديا تحاصر المستخدم داخل «فقاعات التصفية»
زياد عبد التواب: الشائعات ارتفعت 113% خلال 6 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 212.35 مليون يورو لمشروع نقل رئيسي

البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
أ ش أ

 وقع البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية الكاميرون اتفاقية تمويل بقيمة 212.35 مليون يورو لدعم مشروع إعادة تأهيل طريق "دوالا-بافوسام"، وهو مبادرة نقل كبرى تغطي ممراً حيوياً يربط بين منطقتي الساحل (Littoral) والغرب في البلاد.

ووقع الاتفاقية كل من: رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في الكاميرون ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية ألامين عثمان مي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط الإقليمي، وخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة البضائع إلى الأسواقالمحلية والدولية عبر ميناء دوالا، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاقتصادية للمجتمعات الواقعةعلى طول هذا الممر.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل 218 كيلومتراً من الطرق الوطنية و108 كيلومترات من الطرق الفرعية(الرابطة)، فضلاً عن تحسين البنية التحتية الاجتماعية؛ بما في ذلك الفصول الدراسية والمراكز الصحيةومرافق المياه والأسواق والمرافق الزراعية.

وعقب مراسم التوقيع، أجرى الجانبان مباحثات ثنائية حول الشراكة الراسخة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون، وبحثا سبل تعزيز التعاون لدعم أولويات التنمية في البلاد.

وأشاد الدكتور الجاسر بالشراكة القوية بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون، مشيراً إلى أن إجمالي الموافقات التمويلية للمجموعة لصالح الكاميرون تجاوز المستهدف المحدد، وأن المحفظة النشطة للمشاريع تغطي قطاعات متعددة تشمل الطاقة والنقل والزراعة.

كما أكد مجدداً التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم أجندة التنمية المستدامة والشاملة فيالكاميرون، وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع لتعظيم الأثر التنموي وضمان إنجازالاستثمارات المعتمدة في الوقت المحدد.

واستعرضت المناقشات التقدم المحرز في إعداد "إطار المشاركة القطرية" القادم للكاميرون (2027-2030)، والذي من المتوقع أن يوجه مسار التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الأولوية؛ بما في ذلكالزراعة والطاقة والمياه والنقل والتعليم والصحة.

ومنذ انضمام الكاميرون إلى البنك الإسلامي للتنمية في عام 1977، وافقت مجموعة البنك على تقديمتمويلات للبلاد بقيمة 4.22 مليار دولار؛ مما يعكس ما يقرب من خمسة عقود من التعاون الإنمائي.

البنك الإسلامي جمهورية الكاميرون مشروع إعادة تأهيل طريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

بطولة

الجيزة تستضيف البطولة السنوية لجمال الخيول العربية الأصيلة بمشاركة نخبة من المربين

فاطمة ناعوت

هشام يونس: لجنة قيد الصحفيين منحت ناعوت فرصا متعددة لتوفيق أوضاعها قبل شطبها

وزسر تاصحة يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي

وزير الصحة يتسلّم شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»

بالصور

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد