البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 212.35 مليون يورو لمشروع نقل رئيسي

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وقع البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية الكاميرون اتفاقية تمويل بقيمة 212.35 مليون يورو لدعم مشروع إعادة تأهيل طريق "دوالا-بافوسام"، وهو مبادرة نقل كبرى تغطي ممراً حيوياً يربط بين منطقتي الساحل (Littoral) والغرب في البلاد.

ووقع الاتفاقية كل من: رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في الكاميرون ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية ألامين عثمان مي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط الإقليمي، وخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة البضائع إلى الأسواقالمحلية والدولية عبر ميناء دوالا، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاقتصادية للمجتمعات الواقعةعلى طول هذا الممر.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل 218 كيلومتراً من الطرق الوطنية و108 كيلومترات من الطرق الفرعية(الرابطة)، فضلاً عن تحسين البنية التحتية الاجتماعية؛ بما في ذلك الفصول الدراسية والمراكز الصحيةومرافق المياه والأسواق والمرافق الزراعية.

وعقب مراسم التوقيع، أجرى الجانبان مباحثات ثنائية حول الشراكة الراسخة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون، وبحثا سبل تعزيز التعاون لدعم أولويات التنمية في البلاد.

وأشاد الدكتور الجاسر بالشراكة القوية بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والكاميرون، مشيراً إلى أن إجمالي الموافقات التمويلية للمجموعة لصالح الكاميرون تجاوز المستهدف المحدد، وأن المحفظة النشطة للمشاريع تغطي قطاعات متعددة تشمل الطاقة والنقل والزراعة.

كما أكد مجدداً التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم أجندة التنمية المستدامة والشاملة فيالكاميرون، وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع لتعظيم الأثر التنموي وضمان إنجازالاستثمارات المعتمدة في الوقت المحدد.

واستعرضت المناقشات التقدم المحرز في إعداد "إطار المشاركة القطرية" القادم للكاميرون (2027-2030)، والذي من المتوقع أن يوجه مسار التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الأولوية؛ بما في ذلكالزراعة والطاقة والمياه والنقل والتعليم والصحة.

ومنذ انضمام الكاميرون إلى البنك الإسلامي للتنمية في عام 1977، وافقت مجموعة البنك على تقديمتمويلات للبلاد بقيمة 4.22 مليار دولار؛ مما يعكس ما يقرب من خمسة عقود من التعاون الإنمائي.