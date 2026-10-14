الاتحاد الأفريقي وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والربط والاستثمار بالبنية التحتية

بحث الاتحاد الأفريقي وأوزبكستان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الربط والتجارة والطاقة والحد من الفقر، إلى جانب الشؤون الدولية، مع التركيز على تبادل الخبرات في التعليم وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنية التحتية.

جاء ذلك خلال تسلم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أوراق اعتماد سفير أوزبكستان غير المقيم والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الدكتور أشرف خوجاييف، حيث أكد السفير استعداد بلاده لتبادل خبراتها في مجالات التعاون ذات الأولوية.

واتفق الجانبان على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون من خلال مذكرة تفاهم تحدد المجالات ذات الأولوية، ومن المقرر توقيعها خلال زيارة مرتقبة لوزير خارجية أوزبكستان إلى مقر الاتحاد .