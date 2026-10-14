الجيزة تستضيف البطولة السنوية لجمال الخيول العربية الأصيلة بمشاركة نخبة من المربين

تشهد محافظة الجيزة فعاليات البطولة السنوية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المزارع والمرابط ومربي الخيول من مصر والمنطقة العربية، وسط اهتمام برياضات الفروسية والحفاظ على السلالات العربية العريقة.

وتتضمن البطولة جولات تأهيلية وتصفيات نهائية لاختيار أجمل الخيول المشاركة، تحت إشراف حكام دوليين، وفق معايير دقيقة تشمل تناسق الرأس والرقبة والجسم، والرشاقة والحركة والتوازن، مع تقسيم المنافسات بحسب العمر والجنس.

وتقام الفعاليات داخل إحدى مزارع الخيول التاريخية بطريق سقارة وشبرامنت، التي تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي على يد الشيخ خالد بن لادن، وتتميز بمساحاتها الخضراء واصطبلاتها المصممة على الطراز العربي التقليدي.

وتضم المنشأة ميدانًا مفتوحًا لتدريب الخيول والفرسان على قفز الحواجز والترويض، إلى جانب برامج متخصصة للحفاظ على نقاء السلالات العربية وتحسين خصائصها الجسدية والحركية.

وتحظى البطولة بدعم عدد من المؤسسات الاقتصادية المهتمة بالرياضة والتراث، في إطار تشجيع المربين على تطوير إنتاج الخيول العربية الأصيلة وتعزيز حضورها في المنافسات الدولية.

وتمثل البطولة مناسبة رياضية وثقافية تجمع بين جمال الخيول العربية وعراقة الفروسية، وتسلط الضوء على مكانة مصر التاريخية في تربية السلالات الأصيلة، إلى جانب تشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الفروسية والتعرف على تراثها العربي.

