"مستقبل مصر": 8100 جهاز ري محوري بمشروعات الدلتا الجديدة لتنفيذ منظومة ضخمة تغطي آلاف الأفدنة

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أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يقوم بتنفيذ أكبر منظومة للري المحوري في مصر بقدرة 8100 جهاز ري محوري ضمن مشروعات الدلتا الجديدة بما يدعم ري المساحات المستصلحة، ويرفع كفاءة توزيع المياه، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم الإنتاج الزراعي.

وأوضح الجهاز - في منشور اليوم على "فيسبوك" - أن المنظومة تتضمن دوائر خضراء تمتد وسط الصحراء مع كل دائرة مساحة جديدة تدخل منظومة الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي يحتاج إلى منظومة تغطي آلاف الأفدنة وتوزع المياه بكفاءة وتساعد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة.

وأشار إلى أن الجهاز الواحد يروي مساحة تتراوح بين 100 و 125 فدان من خلال حركة دائرية تغطي المساحة المزروعة وتساعد على توزيع المياه بصورة منتظمة.

وأكد أن كل جهاز يمثل وحدة إنتاج تتكامل مع باقي المنظومة لتوسيع الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.