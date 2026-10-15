شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» تحقق إيرادات بـ16.8 مليار دولار وتستعد لاكتتاب ضخم

كشفت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، عن مؤشرات مالية قوية تعكس تسارع نمو أعمالها، بالتزامن مع استعداداتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة يُتوقع أن تكون من أبرز الطروحات في قطاع التكنولوجيا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن الشركة أبلغت مستثمرين محتملين، خلال عرض تقديمي عُقد الأربعاء في مقرها بمدينة سان فرانسيسكو، بأن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 16.8 مليار دولار، إلى جانب تحقيق أرباح معدلة وتدفقات نقدية حرة إيجابية.

وبحسب المعلومات التي عُرضت على المستثمرين، بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل نحو 85%، فيما تجاوز هامش التشغيل المعدل 11%، في مؤشرات تعكس تحسن الأداء المالي للشركة مع اتساع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

اكتتاب مرتقب وتقييمات بمليارات الدولارات

تستعد «أنثروبيك» لبدء الترويج الرسمي لاكتتابها العام الأولي خلال الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من نوفمبر، وفقًا للتقرير، مع خطط محتملة لإدراج أسهمها قبل نهاية العام.

وتشير التقديرات المتداولة بين بعض المستثمرين إلى إمكانية وصول القيمة السوقية للشركة إلى ما بين 1.8 تريليون دولار وتريليوني دولار، وهو تقييم من شأنه أن يضعها ضمن أكبر شركات التكنولوجيا عالميًا، إذا تحقق عند الإدراج.

كما تتطلع الشركة إلى تنفيذ طرح عام قد يضاهي، أو يتجاوز، الاكتتاب الذي نفذته شركة «سبيس إكس» في يونيو الماضي، بحسب ما أورده التقرير.

مؤشرات نمو وربحية لافتة

ومن أبرز الأرقام التي استقطبت اهتمام المستثمرين، وصول معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية إلى نحو 900%، وهو مؤشر يقيس نمو الإيرادات المتأتية من العملاء الحاليين، بما يشمل توسعهم في استخدام الخدمات، بعد احتساب أثر تخفيض الاشتراكات أو إلغائها.

كما تجاوز هامش الإيرادات المتبقية بعد خصم تكاليف الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي 40%، وهو مؤشر مهم في قطاع يتطلب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية.

وتعزز هذه المؤشرات جاذبية الشركة أمام المستثمرين، لكنها لا تحسم وحدها مدى استدامة الربحية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف تطوير النماذج وتشغيلها.

منافسة متصاعدة مع «أوبن إيه آي» و«ميتا»

على الرغم من النمو القوي، تواجه «أنثروبيك» منافسة متزايدة من شركات كبرى، في مقدمتها «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي»، و«ميتا»، التي توسع استثماراتها في نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتزيد المنافسة الضغوط على الشركات للحفاظ على حصصها السوقية وتطوير منتجات أكثر كفاءة، وسط مخاوف من أن يؤدي تراجع أسعار الخدمات إلى تقليص هوامش الربح مستقبلًا، حتى مع استمرار ارتفاع أعداد المستخدمين.

وتُعد قدرات النماذج في البرمجة والتحليل المالي والقانوني من أبرز مجالات التنافس، مع سعي الشركات إلى جذب المؤسسات الكبرى التي تمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات.

مخاوف أمنية وتنظيمية

بالتوازي مع المنافسة التجارية، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تدقيقًا متزايدًا بشأن سلامة أنظمتها، خصوصًا مع توسع استخدام الوكلاء المستقلين القادرين على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدمين.

وتشكل المخاطر الأمنية والتنظيمية عاملًا إضافيًا في تقييم المستثمرين للشركة قبل الاكتتاب، إذ قد تترتب على الحوادث الأمنية أو القيود التنظيمية تكاليف إضافية تؤثر في النمو والربحية.

تساؤلات حول استدامة الأرباح

ورغم إعلان الشركة تحقيق أرباح معدلة خلال الربع الثالث، تظل تكاليف البنية التحتية وتطوير النماذج المتقدمة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن إيرادات «أنثروبيك» السنوية بلغت نحو 4.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ386 مليون دولار في 2024، في حين بلغت خسائرها الصافية المعلنة نحو 42 مليار دولار في 2025، مقابل 8.3 مليارات دولار في العام السابق.

وتستدعي هذه الأرقام تدقيقًا في طبيعة الفترات المحاسبية ومكونات الخسائر، إلى جانب التمييز بين الأرباح المعدلة وصافي الأرباح وفق المعايير المحاسبية، قبل استخلاص صورة نهائية عن الوضع المالي للشركة.

اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي

يأتي الاكتتاب المرتقب في وقت يواجه فيه سوق الطروحات العامة تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق وتراجع استعداد المستثمرين للمخاطرة في بعض القطاعات، ما يزيد أهمية النتائج المالية الفعلية للشركات الراغبة في الإدراج.

ويرى مراقبون أن طرح «أنثروبيك» قد يشكل اختبارًا مهمًا لمدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات مرتفعة، خصوصًا مع انتقال اهتمام الأسواق تدريجيًا من معدلات النمو السريعة إلى القدرة على تحقيق أرباح مستدامة وتدفقات نقدية قوية.

وبين التوسع السريع والمنافسة المحتدمة والتكاليف المرتفعة، سيكون نجاح الاكتتاب مرهونًا بقدرة الشركة على إقناع المستثمرين بأن نمو إيراداتها يمكن أن يتحول إلى ربحية مستدامة على المدى الطويل.

ملاحظة تحريرية مهمة: النص الأصلي يتضمن أرقامًا وتفاصيل مالية وتوقعات مستقبلية كبيرة، وبعضها يحتاج إلى تحقق مستقل قبل النشر، خصوصًا تقييم الشركة البالغ تريليوني دولار، وخسائر 2025 البالغة 42 مليار دولار، ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات البالغ 900%. أعدت صياغتها بصيغة منسوبة إلى التقرير أو المعلومات الواردة فيه، لكن ذلك لا يُعد تأكيدًا لصحتها.