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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا .. أذربيجان والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا .. أذربيجان والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا .. أذربيجان والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
أ ش أ

 بحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف مع نظيره الصيني وانج يي سبل تعزيز العلاقات بين باكو وبكين وفرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز الربط الاستراتيجي بين البلدين.

وسلط الوزيران الضوء على دور أذربيجان بوصفها حلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا، والأهمية المتزايدة لـ"الممر الأوسط" في تعزيز الربط الإقليمي، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) المنعقدة في باكو.

وأكد الجانبان - بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الأذربيجانية في منشور على منصة "إكس" - أن الحوار رفيع المستوى والثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة بين البلدين تمثل ركائز أساسية للعلاقات الثنائية، كما أشادا بالتطور المتسارع للشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين باكو وبكين.

وجدد الجانبان التزامهما بتقديم الدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) وغيرها من المحافل الدولية.

وأكد الوزيران أن الاتفاقيات المهمة التي أُبرمت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلى الصين تشكل أساسا متينا لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، لا سيما مع اقتراب البلدين من الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2027.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع الأمني الإقليمي والتطورات الأخيرة، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والانخراط الدبلوماسي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات القائمة.

وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف نظيره الصيني وانج يي تعزيز العلاقات بين باكو وبكين فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد

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