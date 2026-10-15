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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امطار علي الاسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

امطار علي الاسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
امطار علي الاسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
أ ش أ

 تعرضت الاسكندرية صباح اليوم لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة ، دون تأثير علي سير المشاه والسيارات وذهاب الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين لاعمالهم، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم مع مغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الارصفة .

وقرر محافظ الاسكندرية ايمن عطية ، رفع حالة الطوارئ بجميع الاجهزة الخدمية والمرافق ، موجها رؤساء الاحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع اي تجمعات للامطار ، ومؤكدا ان غرفة العمليات منعقدة علي مدار ال 24 ساعة لتلقي اي بلاغات .

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها وتسهيل الحركة .

من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري ايهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي اي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والارواح وسلامة الملاحة البحرية .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

سقوط أمطار انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة دون تأثير علي سير المشاه والسيارات استمرت حركة الملاحة

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