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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. توخَّ الحذر

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

ونعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم 16 أكتوبر 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 16 أكتوبر   2026

عليك توخي الحذر قليلاً في طريقة تعاملك مع الأنشطة اليومية، قد لا يكون هذا اليوم مناسباً لتحقيق التقدم.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني 

قد تجد صعوبة في إنجاز عملك في الوقت المحدد، ستكون هناك بعض التأخيرات الطويلة في تنفيذ مهامك، لذا، خطط لعملك وفقًا لذلك لإنجاز الأمور على نحو أفضل.

توقعات برج الحوت في الحب والعلاقات

قد لا تتمتع بتفاهم جيد مع شريكك، كل شيء يعتمد فقط على الحفاظ على علاقة جيدة، لأن هذا سيمكنكما من العيش في وئامتوقعات برج الحوت ماليا.

قد تُهدر بعض المال بسبب نفقات غير ضرورية على عائلتك، وهذا قد يُسبب لك القلق، لذا عليك التخطيط والإنفاق بحكمةتوقعات برج الحوت صحيا.

ستكون الحالة الصحية متوسطة فقط، قد يكون ألم الساق مدعاة للقلق.

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