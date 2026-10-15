ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 70 قتيلا ومصابا

أعلنت السلطات الباكستانية،ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سقف إحدى المدارس الخاصة في مدينة "بيشاور" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد، إلى 30 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 آخرين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، عن فرق الإنقاذ قولها - إن الحادث وقع عندما انهار سقف أحد الطوابق العليا فوق سقف الطابق الأول من المبنى، مما أدى بدوره إلى انهياره على الطلاب داخل الفصول الدراسية .. وأفادت الشرطة الباكستانية بأنه تم إلقاء القبض على مالك المدرسة عقب وقوع الحادث.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن بالغ حزنه إزاء وقوع خسائر في الأرواح جراء الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.. كما أصدر توجيهاته للسلطات المعنية بتسريع عمليات الإغاثة والإنقاذ في موقع الحادث.