انطلاق القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في أذربيجان

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي الدول والمنظمات المراقبة والشريكة.

وأفادت الصفحة الرسمية للرئيس الأذربيجاني - عبر منصة "إكس" - بأن الرئيس إلهام علييف استقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، التي تهدف إلى تعزيز الثقة والحوار بين الدول الآسيوية وترسيخ الثقة المتبادلة والتعاون والحوار السياسي بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن تستعرض القمة حصيلة التعاون بين الدول الأعضاء على مدى العامين الماضيين، وسبل المضي قدما في التحول المؤسسي للمؤتمر، بما يمهد لتحويله إلى منظمة دولية متكاملة الأركان.. كما يناقش المشاركون قضايا السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تطوير التعاون متعدد الأطراف.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا بحث تعزيز الربط بين شبكات النقل، واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالي النقل والاتصال الإقليمي، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتعزيز الترابط بين الدول، إلى جانب مناقشة قضايا الرقمنة والنمو الاقتصادي المستدام وفرص التعاون في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

كما يتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويبحثون سبل تطوير مؤسسات المؤتمر، وسط توقعات باعتماد "إعلان باكو" ومجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز دور المؤتمر وفاعليته.

ويشارك في القمة عدد من القادة والمسئولين أبرزهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ووزير الخارجية الصيني وانج يي.