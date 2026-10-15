سفاجا تواصل ري الأشجار بالشوارع الرئيسية.. الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال ري الأشجار والمزروعات بالمسطحات الخضراء والشوارع والمحاور الرئيسية، ضمن جهود الحفاظ على الرقعة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وتُنفذ الأعمال من خلال قسم التجميل بالوحدة المحلية، تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدن والحفاظ على الأشجار المزروعة بمختلف المناطق.

متابعة الأشجار لضمان استدامتها

وتشمل الأعمال ري الأشجار والمزروعات ومتابعة حالتها، والاهتمام بها لضمان استمرار نموها بصورة جيدة، بما يسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء وإضفاء مظهر جمالي على الشوارع والميادين.

خطة للحفاظ على الرقعة الخضراء

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوحدة المحلية للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة سفاجا، والحفاظ على أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بما يدعم تحسين جودة البيئة والمظهر العام.