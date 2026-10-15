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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عمان تشارك في قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية وتبحث تعزيز الشراكات الابتكارية

سلطنة عمان تشارك في قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية وتبحث تعزيز الشراكات الابتكارية
سلطنة عمان تشارك في قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية وتبحث تعزيز الشراكات الابتكارية
أ ش أ

شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار، في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية لعام 2026، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة واسعة من العلماء والدبلوماسيين وصنّاع السياسات.

وناقشت القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية، واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية.

وشارك الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان، كمتحدث في الجلسة النقاشية "تمويل البحث العلمي وحريته ومستقبل البحث العالمي"، حيث استعرض تجربة سلطنة عُمان في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وآليات ربط الأولويات البحثية بالأهداف الوطنية، وأهمية التوازن بين معالجة التحديات الوطنية واستكشاف مجالات علمية جديدة.

وفي إطار برنامج الزيارة، عقد الهدابي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار، منها الاجتماع مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، لبحث آفاق التعاون المشترك لدعم منظومة البحث والابتكار وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية في تحقيق القيمة الاقتصادية.

واستعرض اللقاء أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، وإمكانية تقديم المنظمة الدعم الفني والاستشاري لإعداد الخطة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب الاستفادة من برامج أكاديمية "الوايبو" لبناء الكفاءات الوطنية.

والتقى كذلك برئيس الوكالة السويسرية للابتكار للاطلاع على التجربة السويسرية في دعم الابتكار وربط البحوث بالقطاع الصناعي، ومسؤولي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبحث مراجعة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في سلطنة عُمان وتقييم المنظومة الوطنية.

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع مسؤولي معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لمناقشة التعاون في تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات الوطنية في إدارة المشروعات البحثية وتطوير السياسات.

وفي إطار تعزيز التعاون العلمي، زار الهدابي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لبحث التعاون في بناء القدرات البحثية، ومعهد جنيف للدراسات العليا لمناقشة المشروعات الأكاديمية والبحثية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات العُمانية.

وتأتي هذه المشاركة واللقاءات في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بما يدعم التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

سلطنة عُمان هيئة البحث العلمي والابتكار ي أعمال قمة جنيف لاستشراف العلوم والدبلوماسية لعام 2026 مدينة جنيف السويسرية

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