كالاس: الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز دوره الأمني في الشرق الأوسط

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم /الخميس/، أن الاتحاد الأوروبي قادر على الاضطلاع بدور مزود للأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على الحاجة إلى توفير مزيد من السفن لدعم العملية البحرية الأوروبية "أسبيدس" .

وقالت كالاس، في تصريحات لدى وصولها للمشاركة في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة قضايا التنافسية والطاقة، إلى جانب الاختلالات الاقتصادية التي يشهدها الاتحاد الأوروبي، وبحث الإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجتها.

وأضافت أن القادة سيناقشون، خلال الاجتماع المسائي، ملف توسيع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية عدم إخضاع عملية التوسيع للخلافات الثنائية بين الدول، وضرورة النظر إليها باعتبارها عملية أوروبية شاملة.

وأوضحت كالاس أن أوروبا قارة صغيرة، وأن تعزيز قوتها يتطلب توحيد الجهود مع الدول الأوروبية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا، يوم الإثنين الماضي، الجوانب الأمنية لعملية التوسيع، بما في ذلك الإسهامات التي يمكن أن تقدمها الدول المرشحة لتعزيز أمن الاتحاد عقب انضمامها، لافتة إلى أن المناقشات ستتناول أيضا الإجراءات التي يتعين على الاتحاد اتخاذها في هذا الصدد.

وأضافت كالاس أنها تأمل في أن يتسنى للمشاركين بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما من المقرر أن يناقش المجلس الأوروبي ملف أوكرانيا غدا الجمعة.